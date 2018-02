Hamburg (ots) -



Am heutigen Dienstag fand in den Räumlichkeiten des Volksparkstadions die ordentliche Hauptversammlung der HSV Fußball AG für das Geschäftsjahr 2016/17 statt, bei der die Wahl des neuen Aufsichtsrates auf der Tagesordnung stand. Die Hauptversammlung, bei der die Gesellschafter der HSV Fußball AG vollständig vertreten waren, entlastete den Vorstand und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016/17 einstimmig.



Anschließend wählte die Hauptversammlung die fünf vom amtierenden Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten ebenfalls einstimmig: Michael Krall, Felix Goedhart, Marcell Jansen, Max-Arnold Köttgen und Dr. Andreas C. Peters. Jens Meier ist in seiner Funktion als Präsident des HSV e. V. geborenes Aufsichtsratsmitglied und komplettiert das sechsköpfige Kontrollorgan, das für die kommenden fünf Jahre im Amt ist. Meier dankte den ausgeschiedenen Aufsichtsräten Karl Gernandt, Dieter Becken und Bernd Bönte für ihr geleistetes Engagement. Die drei bisherigen Kontrolleure hatten frühzeitig erklärt, dass sie nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stünden.



Im Anschluss an die Hauptversammlung fand die konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrates statt, bei der Michael Krall einstimmig zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt wurde. Jens Meier wird als sein Stellvertreter fungieren. "Die Aktionäre haben uns heute ihr Vertrauen ausgesprochen. Wir sind uns der Bedeutung der Aufgabe bewusst und beginnen morgen mit der Arbeit", sagt Michael Krall



