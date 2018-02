Die bekannteste aller Krypto-Währungen verlor in den letzten 24 Stunden gut 25%. Wie geht es jetzt weiter mit dem Krypto-Hype? Welchen Coins bleiben am Ende noch übrig und sollte man jetzt verkaufen oder den niedrigen Preis zum Einstieg nutzen? Mehr dazu in dieser Sendung. Oswald Salcher zum Absturz der Kryptowährungen, Regulierung und was jetzt vom Bitcoin noch zu erwarten ist.