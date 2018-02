München (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Wer Samstagabend schon verplant hat, sollte das dringend canceln und sich einen Platz vor seinem Fernseher reservieren. Denn hier wird's jetzt richtig spannend. "Game of Thrones" geht endlich auch im Free-TV in die nächste Runde. Ab sofort (10. Februar) läuft die 7. Staffel bei RTL II immer samstags zur Prime Time um 20:15 Uhr. Wie es nach dem spektakulären Ende der letzten Staffel weitergeht, weiß Helke Michael.



Sprecherin: Die große Septe von Baelor liegt in Trümmern und der lang gefürchtete Winter ist da. Doch die letzte Schlacht um den eisernen Thron ist noch längst n icht geschlagen. Um ihre Macht zu verteidigen, muss Cercei Lennister neue, notfalls auch zweifelhafte Bündnisse eingehen.



O-Ton 1 (Game of Thrones, 20 Sek.): "Die Graufreuds? Du hast die Graufreuds nach Königsmund gerufen?" "Du sagtest selbst, wir bräuchten stärkere, bessere Verbündete. Da sind sie." "Inwieweit sollen die besser sein? Was unterscheidet sie von den Freys? Sie haben beide ihr Wort gebrochen und ihre ehemaligen Freunde ermordet, sobald es ihnen passte." "Tun das denn nicht alle, wenn es ihnen passt?"



Sprecherin: Doch auch ihre Feinde sind nicht untätig. Drachenkönigin Daenerys schmiedet mithilfe von Cerceis Bruder Tyrion einen Plan.



O-Ton 2 (Game of Thrones, 7 Sek.): "Wir können die sieben Königslande einnehmen, ohne ein Gemetzel zu veranstalten. Wenn die großen Häuser Euch gegenüber Cercei unterstützen, ist das Spiel gewonnen."



Sprecherin: Dafür will Daenerys auch Jon Schnee, den neuen König des Nordens, auf ihre Seite ziehen und lädt ihn zu sich ein. Das Misstrauen gegenüber Daenerys und Tyrion ist groß.



O-Ton 3 (Game of Thrones, 7 Sek.): "Sie ist hier, um die sieben Königslande zurückzuerobern. Der Norden ist eines dieser sieben Königslande. Das ist keine Einladung. Das ist eine Falle!" Sprecherin: Aus Angst vor dem Vormarsch der Weißen Wanderer und der Armee der Toten bleibt Jon keine Wahl.



O-Ton 4 (Game of Thrones, 11 Sek.): "Wir können sie nicht allein bezwingen. Wir sind zahlenmäßig zu schwach. Daenerys hat eine eigene Armee und sie hat Drachenfeuer. Ich will versuchen, sie zu überreden, mit uns zu kämpfen."



Sprecherin: Außerdem wird in Drachenstein wertvolles Drachenglas vermutet.



O-Ton 5 (Game of Thrones, 11 Sek.): "Wir brauchen dieses Drachenglas, Mylords. Wir wissen, dass Drachenglas die Weißen Wanderer und ihre Armeen vernichten kann. Wir müssen es abbauen und daraus Waffen schmieden."



Sprecherin: Wird Jon sein Bündnis mit Daenerys zum Verhängnis? Wer wird die siebte Staffel überleben und am Ende dem eisernen Thron ein bisschen näher sein?



Abmoderationsvorschlag:



Finden Sie's raus! Die komplette 7. Staffel von "Game of Thrones" läuft als Free-TV-Premiere ab sofort (10. Februar) immer samstags um Viertel nach Acht zur Prime Time bei RTL II. Und auch danach sollten Sie noch dran bleiben, denn der Premieren-Samstag geht noch weiter. Ab 22:35 Uhr gibt's mit der neuen Serie "Taboo" eine Zeitreise in die Finsternis.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de