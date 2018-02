Zürich (ots) -



Vor 30 Jahren war eine WG (Wohngemeinschaft) in einer neuen

Wohnsiedlung undenkbar. Heute ist dies völlig anders: Immer mehr

junge Menschen zügeln direkt von zuhause in eine Neubauwohnung,

alleine, zu zweit oder in eine WG. Dafür gehen sie bis an ihre

finanzielle Limite - Hauptsache neu. Dies ist eine der Erkenntnisse,

die CSL Immobilien heute am Immobilienmarkt-Event in Zürich

präsentierte. Für den Investment-, Büro- und Wohnungsmarkt 2018 ist

das Unternehmen verhalten positiv. Die Renditen haben Boden gefunden.



Für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht analysiert

CSL Immobilien einerseits umfassendes Datenmaterial und wertet

andererseits Erkenntnisse aus ihren zahlreichen Mandaten aus,

darunter viele Erstvermietungen. In den letzten Jahren stellte die

Immobiliendienstleisterin dabei eine zunehmende Nachfrage von jungen

Menschen zwischen 20 und 30 Jahren nach Wohnungen in Neubauten fest.

Giuliana De Rinaldis, Leiterin Vermarktung bei CSL Immobilien:

"Früher war es cool, möglichst günstig zu viert oder fünft in stark

abgewohnten Wohnungen zu hausen." Heute bewerben sich selbst

Wohngemeinschaften für Wohnungen in möglichst gut mit dem öV

erschlossenen Neubauten. Die Jungen sind bereit, für Wohnen und

Lifestyle mehr auszugeben. Ein Beispiel dafür ist das Projekt

Hochbord in Dübendorf mit insgesamt 225 Wohnungen zwischen 1.5 und

5.5 Zimmern: 80% der Erstmieterinnen und -mieter in diesem nahe beim

Bahnhof Stettbach gelegenen Projekt sind zwischen 20 und 30 Jahre

alt.



Mietvertrag nur dank Solidarhaftung



CSL Immobilien begründet die hohe Nachfrage dieser Altersgruppe

nach Neubauwohnungen damit, dass Wohnen für sie einen höheren

Stellenwert hat als dies früher der Fall war. Entsprechend sind sie

auch bereit, dafür prozentual mehr auszugeben - bis an ihre

finanzielle Limite und darüber hinaus. Eine wachsende Anzahl von

Bewerbern fällt bei der Prüfung der Drittelsregelung durch: Sie

müssen mehr als ein Drittel ihres verfügbaren Einkommens für die

Miete einsetzen. In solchen Fällen kann CSL Immobilien den

Mietvertrag nur abschliessen, wenn eine Drittpartei die

Solidarhaftung übernimmt. Meist sind dies die Eltern.



Im Trend: Verkauf von Betriebsliegenschaften und

Corporate-Solutions-Lösungen



Auch in den anderen Teilmärkten des Büromarkts stellte CSL

Immobilien auffällige Trends fest. Auf dem Investmentmarkt lässt sich

zurzeit häufig beobachten, dass Unternehmen ihre

Betriebs-liegenschaften auf den Markt bringen, um vom hohen

Preisniveau zu profitieren. Sie bleiben nach dem Verkauf in der Regel

als Mieter im Gebäude (Sale-and-Lease-Back).



Auf dem in den letzten Jahren schwächelnden Büromarkt sind

Co-Working-Flächen zurzeit stark im Trend. CSL Immobilien geht davon

aus, dass sich solche Ansätze in Zukunft verstärken wer-den, gerade

auch in Form von Corporate-Solutions-Lösungen. Dabei mieten kleine

und mittlere Firmen nicht mehr selbst, sondern organisieren sich bei

Co-Working-Anbietern vollständig eingerichtete Büroflächen. Ihr

Vorteil ist dabei, dass sich solche Verträge relativ kurzfristig

künden lassen - die Unternehmen erhöhen ihre Flexibilität.



Immobilienmarktbericht 2018 im Überblick



In den folgenden Abschnitten sind die Schlüsselresultate des

Immobilienmarktberichts 2018 von CSL Immobilien zusammengefasst.

Download: www.csl-immobilien.ch



Im Investmentmarkt ist die Zeit der Höchstpreise vorbei. Die

Nachfrage ist zwar aufgrund des Anlagedrucks weiterhin hoch. Die

Investoren sind jedoch nicht mehr bereit, jeden Preis zu zahlen.

Diese Zurückhaltung führte 2017 dazu, dass die Renditen Boden

gefunden haben. Selbst die Erwartungen für die Netto-Anfangsrenditen

der weiterhin extrem stark nachgefragten Kategorie der

Wohnüberbauungen an zentralen Lagen (Klasse A) sind nur noch minim

auf 2.45% gesunken. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den

Büroimmobilien: Die Netto-Anfangsrenditen für die Klassen A und B

sanken 2017 nur noch leicht um 0.05% auf 2.45% bzw. 3.45%. Insgesamt

ist CSL Immobilien für den Investmentmarkt 2018 leicht positiv

gestimmt.



Trendwende im Büromarkt



Auch im Büromarkt scheint das Eis langsam wieder tragfähiger zu

werden. Im Wirtschaftsraum Zürich nahm die innerhalb von sechs

Monaten verfügbare Büronutzfläche im Verlauf von 2017 um 8% ab. Mit

wenigen Ausnahmen manifestierte sich diese Entwicklung im allen

Teilgebieten des Wirtschaftsraums. Eine der Ausnahmen ist die Stadt

Zürich. Hoffnungsschimmer lassen sich bei den Gründen für die

Nachfrage nach Büroflächen erkennen. 2016 hatte Unternehmenswachstum

als Nachfragegrund mit 2% einen historischen Tiefpunkt erreicht. 2017

waren immerhin 13% der Unternehmen aufgrund ihres Wachstums auf der

Suche nach neuen Büroflächen.



Aufspaltung des Wohnmarkts



Auf dem Wohnmarkt war der Fokus 2017 insbesondere auf das

Mietsegment gerichtet. Die Investoren in diesem Bereich sind

angesichts zunehmender Vermarktungszeiten nervös. Sie befürchten

weiter steigende Leerstände, insbesondere aufgrund der Abnahme der

Nettozuwanderung und der Überproduktion neuer Wohnungen im zweiten

Agglomerationsgürtel und in ländlichen Gebieten. Die Analyse der

fundamentalen Daten zeigt jedoch, dass es zwar Grund zur Vorsicht,

aber nicht zur Panikmache gibt. Der Wirtschaftsraum Zürich ist

weiterhin attraktiv und zieht eine stabile Nachfrage auf sich. Die

nachlassende Zuwanderung macht sich weniger stark bemerkbar. Noch

stärker als bisher steht die öV-Erschliessung der Immobilien im

Vordergrund. Bei den potenziellen Mietern lässt sich zu-dem eine

steigende Preissensitivität feststellen. Der Eigentumsmarkt hat 2017

etwas Aufwind erhalten. Die weiterhin tiefen Hypothekarzinse sorgen

für eine weiterhin dynamische Nachfrage. Solange Qualität und Preis

der angebotenen Wohnungen in einem realistischen Verhältnis stehen,

lassen sich diese Produkte gut vermarkten. Daran wird sich auch 2018

nichts ändern.



