Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, kann seine positive Dynamik dieser Woche ausbauen und so wird das neue Mehrtageshoch knapp unter der kritischen 90,00 gebildet. US Dollar am 2-Wochenhoch Der Index kann am Dienstag den 3. Tag in Folge Gewinne verbuchen, so dass die NFP induzierte Aufwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...