Am Tag nach dem Kursbeben hält das Auf und Ab der Kurse die Anleger an den Aktienbörsen weiter auf Trab: Nach einer schwachen Eröffnung macht der Dow Jones seine Verluste wett und steigt um 1,4 Prozent. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite drehen ins Plus. Der Dax grenzt seine Verluste ein und notiert nur noch 1,2 Prozent im Minus.

