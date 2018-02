Während nun auch an den Aktienmärkten stürmische Bedingungen herrschen, hält der Verkaufsdruck beim Bitcoin weiterhin an. Das Minus auf 24-Stunden-Sicht am Morgen betrug über 20 Prozent. Seit dem Dezember-Hoch hat die größte Kryptowährung damit schon 70 Prozent an Wert verloren. Im Bild ist die prekäre Lage von heute früh deutlich zu erkennen.

Den vollständigen Artikel lesen ...