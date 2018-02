München - Die Aktienmärkte befinden sich weltweit im Crash, so die Experten von BörseGo. Die Anleger seien verunsichert. Das zeige sich nicht zuletzt an den Zugriffszahlen von Börsen- und Finanzportalen. So habe zum Beispiel die Guidants App der BörseGo AG gestern Abend 150 Prozent mehr Traffic als normalerweise verzeichnet.

