Der Absturz war heftig. Doch der überhitzte US-Börse brauchte eine Korrektur. Was gegen eine Trendwende zur Baisse spricht - und wie der mittlerweile dominante Computerhandel damit zusammenhängt.

Nach dem Kurssturz an der Wall Street rauschen am Dienstag auch die Börsen in Europa in die Tiefe. Der Dax sackte um bis zu 3,6 Prozent auf 12.235 Punkte ab und verzeichnete das größte Minus seit eineinhalb Jahren. Der EuroStoxx50 verlor ebenfalls zeitweise mehr als drei Prozent.

Jetzt fragen sich viele Anleger, ob das nur eine besonders heftige Korrektur des bereits überteuerten US-Aktienmarktes war, die in alle Welt ausstrahlt, oder ob nun die Aktienblase geplatzt ist und ihnen eine lange Phase abwärtsgerichteter Börsen bevorsteht. Dann wäre der Kursverlust vom Montag nur der Auftakt einer lang erwarteten Börsenbaisse.

Der US-Leitindex Dow Jones war am Montag um 4,6 Prozent auf 24.346 Punkte eingebrochen. Zeitweise stürzte er um fast 1600 Punkte ab. Sogleich gab es einen Aufschrei: Der höchste Tagesverlust aller Zeiten! "Viele Anleger sind in Panik verfallen. Alle wollen durch die gleiche Tür", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Nach Jahren neuer Börsenrekorde ist das aber nur die halbe Wahrheit. Seit Anfang 2009 ging es mit dem Dow Jones fast nur nach oben, bis auf 26.616 Punkte Ende Januar. Der Dax gewann 2017 12,5 Prozent. Trotzdem reagierten Anleger auf den Kursverlust mit raschen Verkäufen. Zulange waren sie von den geringen Schwankungen an den Aktienmärkten verwöhnt gewesen. "Wir haben in den vergangenen 14 oder 15 Monaten keine größeren Kurseinbrüche gesehen, deshalb tut es jetzt umso mehr weh", so Portfoliomanager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview Asset Management.

Zudem war der Tagesverlust im Dow Jones lediglich gemessen in Punkten der höchste jemals verzeichnete. Relativ betrachtet lag der Verlust, gemessen in Prozent zum Vortagesschluss, nur auf Platz 94 ...

