Die Aktienmärkte fielen am Montag, da die Anleiherenditen an Attraktivität gewinnen Anleger sind am Dienstag unentschlossen, eine Erholung erfolgt nur teilweise Wir schauen uns die Charts vom US30, US500 und DE30 an

Zusammenfassung:Am Montag hatte die Wall Street einen Panik-Abverkauf erlebt. Der Dow Jones brach am tiefsten Punkt um über 6% ein und schloss den Handelstag mit einem Verlust von 4,6%. Die schlechte Stimmung breitete sich auch in Europa aus, wobei die DAX®-Futures einen ähnlichen Crash erlebten und die S&P 500-Futures sich auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober bewegten. Der Hauptgrund für die extremen Abwärtsbewegungen war ein Anstieg der Anleiherenditen, da die Anleger begannen sich Sorgen über die Auswirkungen einer restriktiveren Geldpolitik auf die Weltwirtschaft und die Aktienmärkte zu machen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die höheren Anleiherenditen in naher Zukunft tatsächlich zu Schäden führen und einen längerfristigen Bärenmarkt verursachen. Schauen wir uns nun die Charts der ...

