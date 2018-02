Dornstetten / Hallwangen (ots) - Privatklinik bietet ihren Patienten individualisierte Krebstherapie mit neuesten Behandlungsverfahren / Fachlich am Puls der Zeit mit warmherziger Betreuung



Die Diagnose Krebs assoziieren die meisten Patienten mit einem Todesurteil. Viele Betroffene suchen mehrere Ärzte und Kliniken weltweit auf, um den Arzt und die Behandlung ihres Vertrauens zu finden. Es gibt heutzutage viele neue Therapieoptionen, wobei Umfang der Therapie und die Prognose des Einzelnen von zahlreichen Faktoren abhängen. Eine Großzahl der Patienten sehnt sich nach einer guten, individuell angepassten Betreuung in einem vertrauensvollen Umfeld. Mitten im Schwarzwald, in einem kleinen ruhigen Örtchen fernab von Trubel und Hektik, gibt es eine kleine private onkologische Klinik, die sich auf Krebspatienten spezialisiert hat.



Patientengerecht optimierte Therapie mit modernsten Verfahren



Für die Hallwang Klinik steht der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt. "Bei uns erfährt der Patient oberste Priorität. Das für ihn gewählte Therapieziel besteht darin, das beste Ergebnis so natürlich und sanft wie möglich zu erreichen", sagt Geschäftsführer Albert Schmierer. In der Hallwang Privatklinik erstellen die Ärzte ein individuelles Behandlungskonzept für jeden Patienten. Dazu nutzt die Hallwang Klinik die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die neuesten diagnostischen Verfahren.



"Am Anfang jeder Therapie steht jedoch eine sorgfältige und umfangreiche Diagnostik des vorliegenden Tumors. Neben den bekannten CT- und MRT-Analysen kommen fortschrittlichste Verfahren zum Einsatz. Sie entsprechen dem neuesten Stand der Wissenschaft", führt Albert Schmierer begeistert fort.



Als Beispiel für eine fortschrittliche Tumordiagnostik gilt unter anderem das "Next Generation Sequencing (NGS)" - mit diesem Verfahren werden genetische Charakteristika des Tumors auf geeignete Angriffspunkte für eine gezielte Therapie untersucht. Diese Art der Analyse gilt als eine der größten Errungenschaften der Wissenschaft.



Ein integratives Gesundheitskonzept unterstützt die onkologische Basistherapie



Die Klinik begleitet ihre umfangreiche Krebstherapie durch ein integratives Gesundheitskonzept. Sie verfolgt damit mehrere Ziele. Supportive Maßnahmen unterstützen die Primärbehandlung, fördern die Erholungsphase und zielen auf eine Stärkung der Abwehrkräfte. Die therapiebedingt häufig auftretende körperliche und geistige Erschöpfung der Patienten kann auf diese Weise reduziert werden.



"Nach der Diagnose einer seltenen Sarkomform bin ich nach Deutschland in die Hallwang Privatklinik gereist", sagt Matt aus Australien. " In der Klinik wurde alles für mich geplant, und mir wurde eine gezielte, individuelle Therapie angeboten-etwas, was mir zuvor noch niemand angeboten hatte. Nach zwei Aufenthalten in der Klinik konnte ich bereits eine Veränderung spüren, und ich bin sehr zufrieden mit den Therapiergebnissen." Matt ist nur einer der vielen Patienten, die sehr positive Erfahrungen in der Klinik gemacht haben und nicht davor scheuen, ihre persönlichen Erlebnisse im Internet zu veröffentlichen, wie z.B. auf der Facebookseite der Hallwang Privatklinik oder in privaten Blogs.



Menschliche Zuwendung von Ärzten und Pflegeteam als Teil der Therapie



Der hohe Anspruch an optimale Diagnostik und Therapie setzt sich im Umgang mit den Patienten fort. Hinzu kommt die pflegerische Komponente der personalisierten Therapie. Sie zeigt sich in der warmherzigen, menschlichen und familiären Art des Betreuungsteams. Erfahrene, kompetente Pflegekräfte sind rund um die Uhr an der Seite der Kranken. Sie sorgen für einen reibungslosen und angenehmen Tagesablauf. Dies trägt wesentlich zum Heilungsprozess bei. Die klassische Physiotherapie und ergänzende Wellnessanwendungen runden die Pflegeelemente ab.



Weitere Details zur Hallwang Klinik



Um mehr über die Hallwang Klinik zu erfahren, können sich Interessierte direkt an die Klinik selbst wenden, im Internet die Hallwang Klinik Homepage besuchen http://www.hallwang-clinic.com/de/, oder auf Facebook und Twitter der Klinik folgen. Auf der Hallwang Privatklinik-Facebookseite findet man auch Erfahrungsberichte von Patienten und Neuigkeiten aus der Forschung.



OTS: Hallwang Clinic GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127158 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127158.rss2



Pressekontakt:



Hallwang Clinic GmbH Silberwaldstr. 34 72280 Dornstetten/ Hallwangen



Maike Luz + 49 7443 964 240 E-Mail: info@hallwang-clinic.com



www.facebook.com/Hallwang-Private-Oncology-Clinic-414100488682843/



https://youtu.be/n_zWMXJlIsI