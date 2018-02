Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Rock Tech Lithium Inc. Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 06.02.2018 Kursziel: CAD2,10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from CAD 1.50 to CAD 2.10. Abstract: A flurry of carmaker electrification announcements and government policy prescriptions has driven an average rise of 92% in the share prices of Rock Tech Lithium (RCK) and its peers (Critical Elements, Frontier Lithium, Nemaska, Sayona Mining) since the end of June 2017. The past seven months have also seen an increasing number of equity, project financing and M&A deals in the lithium sector. We expect this activity to gather pace in 2018 as the strategic value of the remaining independent projects such as RCK are thrown in to sharper relief, and energy storage emerges as an additional significant source of lithium demand. Recently published drilling, prospecting and channel sampling results suggest that RCK is well on track to achieve our target of an NI 43-101 compliant 15.8m tonnes of ore (163k tonnes Li2O in situ). The positive market environment suggests that RCK will be at least able to maintain its current adjusted enterprise valuation of CAD477 per tonne of in situ Li2O. Our valuation is based on the product of this figure and our exploration target. After diluting for existing warrants and options outstanding, we now see fair value for the share at CAD2.10 (previously: CAD1.50). We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,50 auf CAD 2,10. Zusammenfassung: Eine Welle von Regierungsverordnungen und Elektrifizierungsankündigungen von Automobilherstellern hat seit Ende Juni 2017 zu einem durchschnittlichen Anstieg der Aktienkurse von Rock Tech Lithium (RCK) und seiner Vergleichsunternehmen (Critical Elements, Frontier Lithium, Nemaska, Sayona Mining) um 92% geführt. In den vergangenen sieben Monaten wurden auch verstärkt Equity-, Projektfinanzierungs- und M&A-Geschäfte im Lithiumsektor abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass sich diese Aktivität im Jahr 2018 beschleunigen wird, da der strategische Wert der verbleibenden unabhängigen Projekte wie RCK an Bedeutung gewinnt, und die Energiespeicherung zur weiteren wichtigen Quelle der Lithiumnachfrage wird. Vor kurzem veröffentlichte Ergebnisse von Bohrungen, Erkundungen und Schlitzproben lassen darauf schließen, dass RCK auf gutem Weg ist, unser Ziel von NI 43-101-konformen 15,8 Mio. Tonnen Erz (163.000 Tonnen Li2O in situ) zu erreichen. Das positive Marktumfeld deutet darauf hin, dass RCK die aktuell angepasste Unternehmensbewertung von CAD477 pro Tonne In-situ-Li2O zumindest halten kann. Unsere Bewertung basiert auf dem Produkt dieser Zahl und unserem Explorationsziel. Nach der Verwässerung für bestehende Optionsscheine und ausstehende Optionen sehen wir nun den fairen Wert der Aktie bei CAD2,10 (vorher: CAD1,50). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16079.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

