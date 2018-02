Frankfurt - Der Eurokurs ist im Umfeld nervöser Finanzmärkte am Dienstag unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,2346 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag hatte der Eurokurs noch über 1,24 Dollar notiert.

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Dienstag dagegen deutlich zu. Die Gemeinschaftswährung gewann im Tagesverlauf über einen halben Rappen und kostet am späten Nachmittag 1,1589 CHF. Der US-Dollar legte zum Franken ebenfalls zu. Er geht am Nachmittag bei 0,9387 CHF um.

Die Finanzmärkte waren am Dienstag dominiert durch die Turbulenzen an den Aktienmärkten und der Erwartungen steigender Kapitalmarktzinsen in den USA. In Zeiten grösserer Unsicherheit wird ...

