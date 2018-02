Die Steinhoff-Aktie hat am heutigen "Crash-Tag" zeitweise 8% an Wert zugelegt und präsentiert sich aktuell faktisch unverändert im Vergleich zum Vortag. Gestern stand noch ein Minus in Höhe von rund 3% auf der Anzeigetafel, damit summiert sich der Kursverlust in der 1-Monats-Betrachtung auf ganze 31%. Die Steinhoff-Aktie rauschte im Dezember 2017 per Saldo um über 90% in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...