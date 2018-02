Das deutsche Unternehmen bezieht an seinem Standort in Indien den Strom künftig zu 30 Prozent vom eigenen Werksdach. Durch die neue Photovoltaik-Anlage spart Knorr-Bremse dabei jährlich rund 43.000 Euro an Stromkosten. Der Konzern erwägt auch für Deutschland entsprechende Dachanlagen zum Schutz gegen steigende Strompreise. Knorr-Bremse, deutscher Hersteller für Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat sich an seinem Standort im indischen Hinjewadi eine Photovoltaik-Dachanlage mit insgesamt 600 Kilowatt Leistung installieren lassen. Das Unternehmen will künftig mit dem Solarstrom 30 Prozent ...

