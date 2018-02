Am kommenden Valentinstag ist es das perfekte Geschenk für jene besondere Person



Beijing (ots/PRNewswire) - Baofeng Nova Co, Ltd, der weltweit erste professionelle, Blockchain-basierte Infrastrukturdienstleister, führt The Rose weltweit am Vorabend des Valentinstags als perfektes Geschenk ein, das jeder seinem bedeutsamen Gegenüber oder Objekt der Zuneigung schenken kann. The Rose ist das erste AR + Blockchain Live-Action-Spiel.



Durch das Suchen und Herunterladen von The Rose erhalten die Spieler nach dem Zufallsprinzip ihre eigenen Rosensamen. Sie können dann nach dem Gießen eine einzigartige Sammlung von Rosen für ihr bedeutsames Gegenüber erschaffen, ein Tagebuch darüber führen, wie sie die Pflanzen gehegt und gepflegt haben, die einzelnen Rosen zu einem einzigartigen Blumenstrauß zusammenfügen und den Blumenstrauß dann in der Blockchain als dauerhaftes Gut aufbewahren. Die Blumen können entweder als wertvolles Gut verkauft oder als Liebesbeweis an andere weitergegeben werden. Die Zeit, der Ort und die Botschaft, die das Blumengeschenk begleiten, werden in der Blockchain auf ewig gespeichert, wodurch dauerhafte Erinnerungen entstehen, die für 10, 15, sogar 50 Jahre oder länger bestehen bleiben. Die Blumen können über VR oder holografische Technologie auf Mobiltelefonen in 3D dargestellt werden.



Jede Rose ist genetisch einzigartig. Was die Spieler besonders anzieht, ist der Prozess des Züchtens von Blumen für ihre Lieben, die dauerhaft in der Blockchain aufbewahrt werden können. Die Rose ist auch ein wertvolles Zeugnis der Liebe. Die Entwickler des Spiels nennen diesen Ausdruck der Zuneigung den Liebesbeweis, der es jedem Spieler ermöglicht, Zeit und Mühe aufzuwenden, um die Gefühle, die er für diese besondere Person empfindet, zu beweisen.



Cui Tianlong, CEO von Baofeng Nova Co., Ltd. und Chief Designer von The Rose, sagte: "Wir verwenden die Blockchain-Technologie, indem wir einzigartige, kreative Anwendungen auf Blockchain-Basis entwickeln, die jedem Spieler, der seinem bedeutsamen Gegenüber seine Gefühle zum Ausdruck bringen möchte, ein neuartiges und beispielloses Erlebnis in der Form des Gameplays bieten."



Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.therose.cloud oder auf den offiziellen Facebook/Twitter/YouTube-Konten: "therose.cloud".



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/638655/The_Rose.jpg



OTS: Baofeng Nova Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129512 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129512.rss2



Pressekontakt: Wang Lijia +86-185-1690-4806 wanglijia@thinknet.cc