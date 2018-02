Mit komplizierten Finanzprodukten haben Anleger darauf gewettet, dass es an der Börse ruhig bleibt. Jetzt hat sie der plötzliche Kurssturz auf dem falschen Fuß erwischt.

Angst lässt sich messen - zumindest an der Börse: Die so genannte Volatilität gibt an, wie stark die Kurse schwanken. Je höher die Volatilität, desto größer die Kursausschläge. Der jüngste Kurssturz an den Börsen sorgte für einen schlagartigen Anstieg der Volatilität - und das könnte viele Investoren teuer zu stehen kommen.

Mit so genannten Exchange Traded Notes (ETN) hatten Investoren, darunter auch die Großbank Credit Suisse, auf einen weiteren Dornröschenschlaf gesetzt. Angesichts der Ruhe an den Märkten war das eine erfolgversprechende Taktik: Je weiter die Volatilität sinkt, desto mehr Gewinn erhalten die Anleger. Doch am Montag ging diese Wette nach hinten los. Die Kurse der entsprechenden Finanzprodukte rauschten in den Keller. Das weckt die Sorge vor möglichen Ansteckungseffekten. Der Vermögensverwalter Blackrock hat die Volatilitätswetten am Dienstag kritisiert, weil ihre Risiken nicht klar erkenntlich seien.

Viele Anleger wurden vom jähen Anstieg der Volatilität auf dem falschen Fuß erwischt. Darunter auch die Credit Suisse, die eine ETN mit dem sperrigen Namen "VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN" begeben hat. Deren Kurs sackte im nachbörslichen Handel etwa um 84 Prozent ab. Der Handel wurde ausgesetzt.

Medien berichteten zunächst, dass der Bank wegen des Kurssturzes millionenschwere Verluste drohten. Doch die Schweizer dementieren. "Als Antwort auf bestimmte Nachfragen bestätigt die Credit Suisse, dass sie keine Handelsverluste … erlitten hat", heißt es in einem Statement der Bank. Finanzkreisen zufolge soll sich die Bank gegen Kursverluste abgesichert haben. Sie soll rund ein Drittel der begebenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...