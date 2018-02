Liebe Leser,

an der übergeordneten Situation der ADVA Optical Networking-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen noch nichts Entscheidendes geändert. Es gibt aber inzwischen einen Schönheitsfehler, der sich in den kommenden Wochen zum Nachteil der Käufer auswirken könnte. Mitte November startete die ADVA-Aktie einen neuen Kursanstieg, der bereits nach wenigen Tagen in eine zähe Seitwärtsbewegung einmündete. Mit ihr wurde der vorangegangene steile Anstieg des Kurses auf über 6,00 Euro konsolidiert.

