- Cohiba präsentiert Robustos Reserva 2014, sein erstklassiges Premiumangebot - Als weiterer Star der Show wird die Línea Maduro Partagás präsentiert - Das Festival beginnt am 26. Februar mit einem großen Willkommensabend und endet am 2. März mit dem Gala-Dinner



Das Habanos Festival feiert sein 20-jähriges Bestehen. Das größte internationale Event für die Liebhaber des besten Tabaks der Welt findet zwischen dem 26. Februar und dem 2. März statt. Highlights des Festivals sind die Marken Cohiba und Partagás sowie die Einführung ihrer neuen Produkte.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.mul tivu.com/players/uk/8269351-habanos-festival-kicks-off/



Die Teilnehmer werden ein umfangreiches Programm genießen können, darin eingeschlossen Touren zu den Tabakplantagen in Vuelta Abajo* in der Region Pinar del Río*, sowie Besuche der Fabriken. Weitere Highlights sind drei Abende mit bester Live-Musik von bekannten internationalen Künstlern, feinste kubanische Gastronomie, Habanos-Verkostungen und eine reichhaltige Auswahl an Getränken aus aller Welt.



Die Handelsmesse und der Willkommensabend werden den Beginn des Habanos Festival einläuten. Die Handelsmesse ist Treffpunkt für Fachleute der globalen Tabakbranche, Aussteller von Luxusartikelherstellern, Kunsthandwerker, Künstler und Hersteller. Der Willkommensabend findet in der El Laguito Protocol Hall statt, wo die Gäste der Einführung der Reserva Cosecha 2014 beiwohnen können.



Das Programm enthält außerdem Meisterklassen und Keynote-Vorträge von führenden Experten aus der Welt von Habanos beim internationalen Seminar, das am Mittwoch, dem 28. Februar eröffnet. Eine der repräsentativsten Aktivitäten ist die 17. Auflage des traditionellen internationalen Wettbewerbs für Habanos-Sommeliers. Überragende Habanos-Sommeliers demonstrieren ihre Kenntnisse und Fertigkeiten und werden mit diesem renommierten Preis ausgezeichnet.



Zum ersten Mal wird die Habanos World Challenge ausgetragen, ein neuer und origineller Wettbewerb (http://www.habanos.com). Jedes Land organisiert eigene lokale Ausscheidungen, bei denen zwei Gewinner ermittelt werden, die dann im großen Finale in der Hauptstadt Kubas gegeneinander antreten.



Der XX Habanos Festival Tribute Evening wird am 28. Februar im Teatro Martí und dem Gran Teatro de la Habana eröffnet, ein Abend-Event, bei dem sich alles um die Geschichte und den Erfolg dieses Festivals dreht.



Am 2. März geht es beim Gala-Abend um die Marke Partagás und die Präsentation der Línea Maduro. Die Veranstaltung wird mit den Habanos Awards 2017 und der traditionellen Humidor-Versteigerung schließen und die gesamten Einnahmen gehen an das öffentliche kubanische Gesundheitswesen.



