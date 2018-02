Köln (ots) - Für die neue VOX-Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei" begibt sich Gastronom, Koch und Weltenbummler Roland Trettl auf eine neue Mission: In seinem besonderen Restaurant begrüßt er Singles aus ganz Deutschland. Hier können sie einen möglichen Partner zum ersten Mal bei einem Dinner kennenlernen. Egal wie alt sie sind, welchen Beruf sie ausüben oder woher sie kommen - alle sind im Restaurant willkommen. Doch die Paarungen der Dates sind kein Zufall, sondern vorab sorgfältig anhand von Vorlieben und Abneigungen der Alleinstehenden ausgewählt. Dennoch können natürlich nur die Singles selbst herausfinden, ob sie ihr Gegenüber interessant finden. Während sich die Paare in ungestörter Atmosphäre unterhalten, erleben die Zuschauer jede Reaktion, jeden Blick und jede Bewegung hautnah mit - bis die Singles am Ende entscheiden: Möchten sie ein zweites Date oder trennen sich ihre Wege? VOX zeigt "First Dates - Ein Tisch für zwei" ab 5. März 2018 immer montags bis freitags um 18 Uhr.



"First Dates - Ein Tisch für zwei" basiert auf dem gleichnamigen britischen Hit-Format "First Dates". Die Dating-Doku wird in Großbritannien bereits seit Juni 2013 ausgestrahlt und läuft schon in der neunten Staffel bei Channel 4. Auch in weiteren Ländern wie Spanien, Italien, Kanada, Australien und den USA wurden durch "First Dates"-Adaptionen völlig Fremde zu frisch Verliebten. Hierzulande wird "First Dates - Ein Tisch für zwei" von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von VOX produziert. Für die Sendung wurde eine Halle in Köln-Ehrenfeld zu einem gemütlichen Restaurant umgebaut und nach dem "Fly-on-the-Wall"-Prinzip mit möglichst unauffälligen ferngesteuerten Kameras versehen. Dadurch fühlen sich die Singles nicht wie Kandidaten in einem TV-Studio, sondern wie völlig ungestörte Gäste in einem echten Restaurant. Neben Gastgeber Roland Trettl sind für die Liebeshungrigen auch die sympathischen Kellnerinnen Lilli, Mariella, Annika sowie Barmann Nic im Einsatz. Sie versorgen die Gäste mit leckeren Speisen und Getränken, darüber hinaus stehen sie aber auch immer gern für einen kleinen Plausch zur Verfügung.



