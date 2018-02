New York / London - Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Marktbeobachter begründeten die Verluste mit einer trüben Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am späten Nachmittag 67,06 US-Dollar. Das waren 56 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März fiel um 46 Cent auf 63,68 Dollar.

Nach starken Verlusten an den US-Aktienbörsen herrschte an den Finanzmärkten ...

