Die globalen Aktienmärkte wurden von einer massiven Verkaufswelle getroffen Bitcoin stürzte unter 6000 $ ab, bevor er wieder zurückprallte Arbeitsmarktbericht aus Neuseeland wird heute Abend die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen

Zusammenfassung:Im Hinblick auf den Wirtschaftskalender könnte man sagen, dass der Dienstag ein recht langweiliger Tag wird. Wenn wir uns jedoch die Charts ansehen, ist ein anderes Bild zu erkennen. Die Aktienmärkte rund um den Globus sind stark gefallen, nachdem die US-Indizes gestern von einer massiven Verkaufswelle getroffen wurden. Der NZD ist vor dem Arbeitsmarktbericht einer der Top-Mover im G10-Währungskorb. Gold verliert an Wert, der Ölpreis bleibt weiterhin unter Druck. Am Montag hatte die Wall Street einen Panik-Abverkauf erlebt. Der Dow Jones brach am tiefsten Punkt um über 6% ein und schloss den Handelstag mit ...

