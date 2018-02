Die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis warnt ihre Partei davor, eine Reform der Krankenversicherung allein auf eine Angleichung der Arzthonorare zu reduzieren.

Ihren Posten als gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag hat Hilde Mattheis zwar gerade verloren. Doch ihren Schneid lässt sich die explizite GroKo-Gegnerin vom linken Parteiflügel nicht abkaufen. Auf dem Höhepunkt der Koalitionsverhandlungen warnte sie am Dienstag ihre eigene Partei davor, das gesundheitspolitische Projekt gleicher Arzthonorare für privat und gesetzlich Versicherte weiter zu verfolgen. Den Unterhändlern ihrer Partei, die heute in der CDU-Zentrale zusammen gekommen sind, fällt sie damit quasi auf den letzten Metern in den Rücken. Allen voran dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Karl Lauterbach, der das Thema zu seinem Herzensanliegen gemacht hat.

Ihre Argumente ähneln sehr den Einwänden die schon in den vergangenen 14 Tagen von der Privaten Krankenversicherung, Ärzteverbänden aber auch der gesetzlichen Krankenversicherung gekommen sind: Wenn die SPD jetzt zu kurz springe, werde sie am Ende nur die gesetzlich Versicherten mit zusätzlichen Beitragserhöhungen belasten, sagt Mattheis. "Die Bürgerversicherung ist ein Gesamtkonzept mit vielen Schritten. Eine Einigung, die sich einzig und allein auf die Angleichung der Honorarordnungen beschränkt, halte ich für gefährlich", erklärte Mattheis. "Wir sollten hier die Warnungen des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung sehr ernst nehmen, ...

