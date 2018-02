Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag sehr schwach geschlossen; der Leitindex SMI wurde auf den Stand von letztem August zurückgeworfen. Der befürchtete ganz grosse Kurseinbruch ist aber - zumindest vorerst - ausgeblieben, damit hat der hiesige Börsenplatz dem Abwärtssog der US-Börsen einigermassen widerstanden. An der Wall Street zeigten sich die Anleger nach dem heftigen Absturz am Vortag unentschlossen, der Dow Jones Industrial schwankte am Dienstag zwischen Gewinnen und Verlusten.

Von einem Crash könne noch nicht die Rede sein, hiess es im Schweizer Handel. Vielmehr seien die Märkte angesichts der hohen Bewertungen anfällig für eine Korrektur gewesen. Als Auslöser habe es nicht viel gebraucht, in diesem Fall sei es der beschleunigte Anstieg der Langfristzinsen gewesen. Darüber hinaus kehrte nach einer langen Abwesenheit die Volatilität an die Börsen zurück, was Anleger abschreckte. So sprang etwa der Volatilitäts-Index VSMI, er wird auch "Angstbarometer" genannt, um 25% nach oben.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 2,90% tiefer bei 8'836,71 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 2,99% auf 1'448,92 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 2,67% auf 10'179,98. Alle 30 Blue Chips schlossen im Minus.

Der Schweizer Franken fiel hingegen nicht als ...

