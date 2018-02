Kleiner Hoffnungsschimmer im DAX, Daimler weiter auf Rekordjagd

Am heutigen Dienstag blieben die Aktienmärkte im Krisenmodus. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) reagierte mit deutlichen Kursrücksetzern auf die Talfahrt an der Wall Street im späten Montaghandel. Allerdings konnte auch ein Hoffnungsschimmer beobachtete werden.

Das war heute los. Im Tief rutschte das wichtigste deutsche Börsenbarometer um fast 4 Prozent auf 12.232 Punkte ab. Im weiteren Handelsverlauf konnten die Verluste jedoch deutlich verkleinert werden. Unter anderem, weil sich auch die Wall Street in ihrem frühen Dienstaghandel etwas gefangen hatte. Trotzdem darf man sich in der aktuellen Situation nicht zu sicher fühlen. Die Anlegersorgen vor steigenden Zinsen könnten die Stimmung an den Märkten weiter belasten.

Das waren die Tops & Flops. Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) hatte heute einen besonders bewegten Tag. Nachdem das Papier aufgrund eines wenig optimistischen Analystenkommentars im frühen Handel Kursverluste von etwa 5,5 Prozent angehäuft hatte, gehörte das Papier des Bonner Paketdienstleisters später zu den wenigen DAX-Titeln, die zwischendurch Kursgewinne verzeichnen konnten.

