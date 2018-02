Mainz (ots) - Mittwoch, 7. Februar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Magdalena Neuner, Ex-Biathletin



Suchtfaktor Nasenspray - Eine unterschätzte Gefahr Patientenverfügung erstellen - Wichtige Details sind zu beachten. Begonien - Alles über die beliebten Blumen







Mittwoch, 7. Februar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Schnäppchen in Berlin - Fundsachenversteigerung Erfolgreicher Jobwechsel - Metzgerin macht Pralinen Expedition Deutschland: Negernbötel - Leben auf dem Land







Mittwoch, 7. Februar 2018, 13.00 Uhr



ZDF Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Nach der Verlängerung - Steht Morgen die GroKo? Antibiotika-resistente Keime - Bade-Seen in Niedersachsen getestet Mini-Raddampfer in Sachsen - Die Weiße Flotte als Modellbau







Mittwoch, 7. Februar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Lottogewinnerin zieht vor Gericht - 469.777 Euro zu wenig erhalten







Mittwoch, 7. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Hansi Hinterseer in Kitzbühel - Mit dem Musiker im Schnee Dakota Johnson im Interview - Mit "Fifty Shades of Grey 3" im Kino







