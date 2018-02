Frankfurt (ots) - Das inoffizielle Wettrennen mit der Politik haben Gewerkschaften und Arbeitgeber gewonnen. Noch bevor Union und SPD die x-te Verlängerung ihrer Verhandlungen starteten, schafften die Tarifparteien der Metallindustrie ihren Durchbruch. Nach zähem Ringen und für die Unternehmen schmerzlichen Streikaktionen einigten sie sich auf ein Modell, das eine neue, moderne Balance zwischen Arbeit und Freizeit schaffen soll. Zunächst einmal bekommen die Beschäftigten von Deutschlands wichtigstem Wirtschaftszweig deutlich mehr Geld. Damit leisten die Tarifparteien einen Beitrag, um den Aufschwung zu stabilisieren. Wie der Internationale Währungsfonds nicht müde wird zu betonen, braucht die Weltwirtschaft höhere Löhne in Deutschland und wartet schon viel zu lange. Nur so können die aufgeblähten Exportüberschüsse sinken. Nur so kann die Eurozone die gefährlichen Ungleichgewichte abbauen.



