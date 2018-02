Mülheim an der Ruhr (ots) -



Die Kunden haben entschieden: ALDI SÜD hat unter den Discountern die beliebteste Obst- und Gemüseabteilung Deutschlands. Dafür zeichnete das Fruchthandel Magazin ALDI SÜD heute auf der Fruit Logistica in Berlin mit dem "Retail Award 2018" aus.



Im Auftrag des Fruchthandel Magazins wurden in einer bundesweiten repräsentativen Befragung 9000 Haushalte von dem renommierten Marktforschungsinstitut GfK gefragt, welche Handelsgruppe das beste Obst- und Gemüseangebot hat. In der Kategorie Discount hat sich ALDI SÜD gegen die Wettbewerber durchgesetzt und wurde von den Kunden zur Nummer 1 gekürt.



ALDI SÜD punktet unter anderem mit Bio-Sortiment



Bewertet wurden unter anderem Kriterien wie Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und das Vertrauen der Kunden in die Lebensmittelsicherheit. Kunden schätzen bei ALDI SÜD vor allem das Angebot an Convenience- und Bio-Produkten. Hier grenzt sich ALDI SÜD klar von den Wettbewerbern im Discount ab. 25 Prozent der Befragten stimmen voll und ganz zu, dass ALDI SÜD ein attraktives Sortiment an Bio-Obst und Bio-Gemüse hat. Der Durchschnittswert der Discounter liegt bei lediglich 16 Prozent. Gerade erst hatte ALDI SÜD angekündigt, das Bio-Sortiment zu erweitern und bis Ende des Jahres rund 310 Produkte in diversen Sorten als Test-, Saison-, Aktions- oder Standardartikel anzubieten - für die Kunden erkennbar am grünen Bio-Smiley.



Frische und Qualität sind Fokusthemen bei ALDI SÜD



ALDI SÜD hat in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen ergriffen und das Thema Frische und Qualität im Obst- und Gemüsebereich vorangetrieben. Im Rahmen des neuen Filialkonzepts wurde das Obst- und Gemüsesortiment in den hinteren Teil der Filiale verlagert, um den Kunden so mehr Zeit und Ruhe bei der Auswahl der Produkte zu ermöglichen. Immer mehr lose Ware wie Äpfel, Paprika, Zucchini oder Kiwis halten Einzug in die Filialen. Seit letztem Jahr bietet ALDI SÜD mit der Aktion "Krumme Dinger" auch Obst und Gemüse der Handelsklasse II an, die zwar optische Schönheitsfehler haben, in der Qualität und im Geschmack jedoch genauso gut sind, wie Produkte der Handelsklasse I. Die Sortimentsauswahl ist dabei gemäß des Einfach-Prinzips von ALDI SÜD eine kundenorientierte und discountgerechte Zusammenstellung an besonders stark nachgefragten Obst- und Gemüseprodukten. Verschiedene Marketingkampagnen wie etwa die "Frische ist ALDInativlos"-Kampagne parallel zur Bundestagswahl haben diese Maßnahmen auch in der Außendarstellung kommunikativ begleitet. "Wir sind sehr stolz auf diesen Preis, da er direkt von den Kunden kommt. Unsere Kunden bestätigen uns damit, dass sie unsere fortlaufenden Maßnahmen, die wir im Bereich Frische und Qualität ergreifen, schätzen und wir damit auf dem richtigen Weg sind", sagt Florian Hinrichs, stellvertretender Geschäftsführer im Einkauf von ALDI SÜD.



Mit umfangreichen Vorgaben und Kontrollen garantiert ALDI SÜD eine hohe Qualität der Ware. Eigene Rückstandskategorien sorgen beispielsweise dafür, die Belastung mit Rückständen bei Obst und Gemüse so gering wie möglich zu halten. Damit stellt ALDI SÜD Anforderungen, die die gesetzlich vorgeschriebenen Werte deutlich unterschreiten.



Retail Award belohnt Einsatz der Mitarbeiter



30 Regionalgesellschaften stellen in Süd- und Westdeutschland sicher, dass die rund 1890 ALDI SÜD Filialen täglich mit frischem Obst und Gemüse beliefert werden. "Wir möchten diese besondere Auszeichnung unseren mehr als 43.400 Mitarbeitern widmen, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz die Modernisierung bei ALDI SÜD vorantreiben und für einen attraktiven Obst- und Gemüsebereich in den Filialen sorgen", ergänzt Florian Hinrichs.



Obst und Gemüse ist auch Testsieger beim ServiceValue



Seit 2010 vergibt das Fruchthandel Magazin den Retail Award. Kunden können für das beste Obst- und Gemüseangebot in den Handelsgruppen SB-Warenhäuser, Supermärkte und seit drei Jahren auch Discounter abstimmen. In einem aktuellen Ranking der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue zum Thema "Preise und Produkte im LEH-Warenbereich im Kundenurteil 2017" punktet ALDI SÜD ebenfalls mit dem Obst und Gemüse. In diesem Warenbereich schneidet ALDI SÜD beim "Preis-Leistungs-Verhältnis" sehr gut ab und ist damit Testsieger.



