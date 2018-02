Daimler liegt zwar hinter seinen Konkurrenten in den Elektroversionen seines Sprinters zurück, möchte dies aber in Zukunft ändern. Hierfür will der Autobauer aus Stuttgart 2,5 Milliarden Euro investieren um zu den großen Konkurrenten VW und Renault aufzuschließen. Die beiden wollen noch dieses Jahr ihre E-Variante im Transportersegment auf den Markt bringen, Daimler dagegen erst 2019. Das neue Modell wurde am Dienstag in Duisburg vorgestellt, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...