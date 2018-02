BERLIN (AFP)--Noch ringen CDU, CSU und SPD um einen Koalitionsvertrag - die Union hat aber bereits für Mittwoch Gremiensitzungen zu diesem Thema angesetzt. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen in Berlin erfuhr, soll sich der CDU-Vorstand am Mittwoch voraussichtlich gegen 11.00 Uhr mit dem Ausgang der Koalitionsverhandlungen befassen. Um 13.00 Uhr ist eine Sondersitzung der Unionsfraktion im Bundestag geplant.

Die Unterhändler von Union und SPD bemühten sich am Dienstag, in den letzten Streitthemen eine Einigung zu finden. Ein Abschluss der Gespräche wurde spätestens in der Nacht zum Mittwoch erwartet. Ursprünglich hatten die Parteien Sonntag als Abschlussdatum anvisiert, sich aber von Anfang an Montag und Dienstag als Reservetage für die Verhandlungen vorgemerkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 12:20 ET (17:20 GMT)