Maria Großbrauer hat den Wiener Opernball zum Renditebringer gemacht - und liefert den Rahmen für die Selbstinszenierung von Kanzler Kurz.

Maria Großbauer schleppt ihren Koffer durch das Labyrinth von Gängen und Treppen der Wiener Staatsoper. In der verwinkelten Kathedrale des Musiktheaters kennt sich die 37-Jährige seit Kindesbeinen aus. Schließlich war ihr Vater Karl Jeitler Posaunist der Wiener Philharmoniker und ständiger Gast in der berühmten Bühne. Die letzten Tage vor dem Opernball, dem wichtigsten Ball in Österreich, sind für Großbauer hektisch. "Der Opernball ist ein sehr, sehr großer Event", sagt die gelernte Musikerin und lächelt. "Die vier Wochen vor dem Ball sind ein Ausnahmezustand."

Alles ist auf Pomp getrimmt. Mit der Fanfare und der österreichischen Nationalhymne wird der 62. Opernball am Donnerstag eröffnet. 5?150 Ballgäste werden ihre Walzerrunden drehen. In Spitzenzeiten sind rund 500 Arbeitskräfte damit beschäftigt, die Oper für den glamourösen Abend umzubauen. Mit dabei ist Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).Der Ball steht für das System Österreich, bei dem Politik, Wirtschaft und Prominente ihren Austausch pflegen. Großbauer ist nicht nur Organisatorin, sondern sie ist angeblich Teil der Freunderlwirtschaft. Als Parlamentsabgeordnete arbeitet sie mit ihrem Parteifreund Kurz zusammen. Als Opernball-Ausrichterin liefert sie ihm auch außerhalb des Parlaments die Bühne, um sich zu inszenieren. Bei seinem ersten Ball als Kanzler wird es entsprechend glamourös zugehen. Denn Kurz wird sich sowohl mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko als auch mit dem seit 2017 amtierenden irischen Premierminister Leo Varadkar, der sich als homosexuell outete, in Szene setzen. Für Hollywood-Glamour sorgt Schauspielerin Melanie Griffith. Die 60-jährige Leinwand-Diva war bereits Gast beim Life Ball zugunsten von Aids-Kranken.

Die Besetzung der Position mit Maria Großbauer als Opernball-Organisatorin im vergangenen Jahr rief Kritik hervor. "Die Bestellung von Maria Großbauer ist natürlich Freunderlwirtschaft, weil sie die Gattin des Wiener Philharmoniker-Vorstands war. Danke, dass wir eine ÖVP-Politikerin als Opernball-Organisatorin haben", sagte ein Wiener Opernball-Besucher, der ungenannt bleiben will. Großbauer ist Ehefrau ...

