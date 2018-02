Der Kurs des Bitcoin traf am Donnerstag auf eine robuste Chartunterstützung in der Kursregion um 6.000 Dollar. Der Kurs der digitalen Währung lag zu diesem Zeitpunkt gut 70 Prozent unter dem am 17. Dezember ausgeprägten Rekordhoch über 20.000 Dollar. Die Furcht der Anleger vor der Anhörung der SEC vor dem US-Bankenausschuss bleibt bestehen. Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...