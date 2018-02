Von Natalia Drozdiak

BRÜSSEL (Dow Jones)--Apple stößt mit seinen Plänen zum Kauf der Musikerkennungs-App Shazam Entertainment auf Widerstand in Europa. Die Übernahme werde möglicherweise den Wettbewerb behindern, teilte die EU-Kommission mit. Sie werde den Fall deshalb von der österreichischen Wettbewerbsaufsicht übernehmen.

Die Entscheidung passt zur Strategie Brüssels, sich Übernahmen von Unternehmen genauer anzuschauen, deren Geschäftsmodell stark auf das Sammeln von Daten abhebt, auch wenn sie ansonsten nicht auf die erforderliche Umsatzgröße kommen, die für EU-Kartellrechtsuntersuchungen vorgesehen sind.

Apple hatte die Übernahme in Österreich angemeldet. Die EU-Kommission sieht den Fall aber in Brüssel als besser aufgehoben an. Apple war zunächst für eine Stellungnahme zu der Entscheidung nicht zu erreichen.

Der iPhone-Hersteller hatte den Zukauf für einen ungenannten Preis im Dezember angekündigt. Shazam hat mehr als 1 Milliarde Nutzer.

Der Elektronikkonzern erhofft sich mit der Expansion eine Erweiterung seines Wissens über die Vorlieben seiner Nutzer. Apple betreibt selbst einen Online-Musik-Dienst, den er auch auf die neuen Haushalts-Assistenten - in der Wohnung platzierte interaktive Lautsprecher - erweitern will.

Bislang konnten Nutzer der App Shazam sich zu Apple Music oder dem Wettbewerber Spotify führen lassen, nachdem die App ein Musikstück erkannt hat. Dort konnten sie den Song kaufen. Mit Shazam könnte Apple nun die Zahl der Nutzer seines Musikdienstes noch weiter steigern, der mit 30 Millionen nur etwa halb so viele Abonnenten hat wie Wettbewerber Spotify.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 12:27 ET (17:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.