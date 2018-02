"Weltweit treten in den kommenden Jahren zahlreiche Gesetze und Richtlinien für kodierte und eindeutig nachverfolgbare Medikamentenverpackungen in Kraft. Vor allem global agierende Pharmaunternehmen stehen vor der schwierigen Aufgabe, mit ihren Verpackungslinien unterschiedliche Serialisierungsstandards bedienen zu müssen", sagt Jörg Willburger, Track-and-trace-Experte bei Bosch Packaging Technology. "Auch die Nachfrage nach Lösungen zur Aggregation hat spürbar zugenommen. Mit dem modularen Track-and-trace-Angebot von Bosch sind unsere Kunden für die Anforderungen in beiden Bereichen bestens gerüstet und erhalten zusätzlich noch eine passgenaue Software."

Bei der Expertenveranstaltung in Waiblingen erhielten Besucher einen Rundum-Überblick zum Thema Track-and-trace und konnten aktuelle Bosch-Lösungen bei einer Live-Demo selbst testen: von flexiblen CPS-Modulen mit Tamper-Evident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...