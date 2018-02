Der Rückversicherer Münchener Rück hat Anleger mit den Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr enttäuscht. In einem schwachen Gesamtmarkt steht bei der Munich Re-Aktie am Montag ein Minus von zeitweise mehr als sechs Prozent. Was dahinter steckt, worauf Anleger achten sollten. Von Floriana Hofmann

Den vollständigen Artikel lesen ...