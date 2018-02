SEATTLE, WA--(Marketwired - 6. Februar 2018) - En Masse Entertainment gab heute bekannt, dass Closers, das superschnelle Online-RPG mit hyper-dynamischer Action und Anime-Stylings, ab sofort auf Steam und im En Masse Digital Store erhältlich ist. Closers erzählt die Story einer Gruppe von Highschool-Schülern, die mit einmaligen übernatürlichen Kräften ausgestattet sind und deren Aufgabe es ist, die Invasion Außerirdischer zu stoppen. Die Closers sind eine Elite-Sondereinheit zum Schutz von Neo-Seoul. Das Videospiel kombiniert geschickt die frenetische Action der Old School Arcade 2D Beat 'em ups mit der fesselnden Combo-Mechanik von Fighting Games, und dem lebendigen kunstvollen Style und Drama einer Episoden-Anime.

"In Korea ist Closers bereits wahnsinnig beliebt und wir freuen uns, diesen Actionspaß nun auch den Gamern in der westlichen Welt anbieten zu können", sagte Stefan Ramirez, Senior Product Manager bei En Masse. "Die Charaktere, das Universum, der Stil und das Gameplay sind wie bei keinem anderem Videospiel in der MMO-Welt. Closers bietet den Spielern ein wirklich einmaliges Erlebnis. Und wie bei allen erfolgreichen MMOs haben wir auch schon einen soliden Zeitplan für die Auslieferung weiterer Inhalte, die den Fans in den Monaten nach der Einführung zur Verfügung stehen werden. Das hier ist also erst der Anfang."

Ab heute haben die Player Zugang zum Closers Launch-Update, mit Einführung des Dimensional Ops Center, ein Bereich, in dem die Spieler die beste Ausrüstung verdienen können und den ersten Raid Boss der Closers herausfordern können: Tiamat! In naher Zukunft werden weitere Inhalte freigeschaltet, einschließlich neuer Charaktere und spielbarer Teams, alle mit einzigartiger Ausrüstung, Kostümen, Aufträgen und Storylines ausgestattet.

Schon bald nach der Einführung wird es weiteren Content geben -- Ende Februar wird der neue Charakter -- Nata -- zu den Closers stoßen und so die Liste der auswählbaren Charaktere erweitern. Nata ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderung und nimmt es mit den stärksten Kämpfern auf, die er finden kann. Entgegen seinem Willen wurde von den Wolfdogs rekrutiert (eine besonders skrupellose Closers-Gruppe, die im Clinch mit den Black Lambs stehen), und jetzt ist sein einziges Ziel, so mächtig wie nur möglicht zu werden, um die Wolfdogs zu verlassen und die Geschicke seines Lebens selbst in die Hand z nehmen. Jeden Monat wird es weitere Updates für Closers geben, mit weiteren Charakteren, Funktionen und Sonderveranstaltungen!

Closers ist ein Multiplayer-Online-Action-RPG (MOARPG) Beat 'em up mit Over-the-Top-Brawler-Combat, wildem Storytelling und mit Charakteren mit tiefgehenden Hintergrundgeschichten. Aggressive Aliens sind dabei, interdimensionale Pforten zu öffnen, um eine Invasion der Welt vorzubereiten. Die Spieler schlüpfen in der Rolle der "Closers", einer Gruppe Teenager mit übernatürlichen Kräften, die von der Weltregierung auserwählt wurden, um gegen die Bedrohung der Außerirdischen zu kämpfen und diese gefährlichen Dimensionsportale zu schließen.

Closers wird von En Masse Entertainment herausgegeben und ist über Steam und über den En Masse Digital Store verfügbar. Weitere Informationen zu Closers finden Sie auf der offiziellen Website closers.enmasse.com und die Fortschritte des Games können Sie auf Facebook, Twitter und YouTube verfolgen.

ÜBER EN MASSE ENTERTAINMENT

En Masse Entertainment hat seinen Sitz in Seattle (US-Bundesstaat Washington) und verkörpert die Evolution der modernen Videospiele. Die Mission des Unternehmens besteht darin, großartige Videospiele herauszugeben und einen erstklassigen Service zu bieten. Beginnend mit seinem ersten Titel TERA, später dann mit Alliance of Valiant Arms, Kritika Online und bald mit Closers hat En Masse Entertainment eine wirkliche Erfolgsgeschichte der Exzellenz und Innovation hingelegt. Das Team von En Masse besteht aus Experten in den Bereichen Online-Technologie, Live-Service, Branding, Community und Player-Support, was das Unternehmen so erfolgreich als Herausgeber in der digitalen Ära macht. Weitere Informationen finden Sie auf enmasse.com.

Bild verfügbar: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2018/2/6/11G149839/Images/ClosersImage1-356a62a3204db0ea9a3f989cd12ebc49.jpg

Bild verfügbar: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2018/2/6/11G149839/Images/ClosersImage2-496b378c009ba25980fc053963274bc5.jpg

Eingebettetes Video verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=noR4XYVKfWo&feature=youtu.be

