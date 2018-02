Liebe Leser,

nachdem Tesla Ende 2017 den riesigen Lihtium-Ionen-Akku (100 MW) für die Windkraftindustrie in Südaustralien in Betrieb genommen hatte, gibt es nun offenbar einen weiteren Großauftrag aus jener australischen Region zu feiern.

Das weltgrößte "virtuelle Kraftwerk" angekündigt

So soll in der Region South Australia das bisher weltgrößte "virtuelle Kraftwerk" entstehen, kündigte der für die Region zuständige Regierungschef Jay Weatherhill am Sonntag an. Statt einige ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...