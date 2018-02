Neuss (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), weltweit führend in der automobilen Innenausstattung, eröffnet heute ein neues Innovationszentrum am Standort in Neuss. Auf der insgesamt 2.550 Quadratmeter umfassenden Bürofläche arbeiten rund 40 Mitarbeiter in unterschiedlichen Disziplinen am Autoinnenraum der Zukunft.



40 der insgesamt 600 Mitarbeiter von YFAI in Neuss sind umgezogen. Ziel des neuen Innovationszentrums in unmittelbarer Nachbarschaft zum Standort der Europazentrale ist es, alle unterschiedlichen Funktionen des Innovationsbereichs unter einem Dach zusammenzufassen. Dazu zählen neben der Konsumenten-und Marktforschung auch das Industriedesign und die Produkt- und Prozessinnovation sowie der Bereich "User Experience". Neben dem traditionellen Interieur-Geschäft mit Türverkleidungen, Mittelkonsolen und Instrumententafeln beschäftigt sich das Unternehmen auch mit dem Innenraum der Zukunft, der zunehmend durch den Einsatz neuer, innovativer Materialien und Technologien geprägt wird. Dazu zählen zum Beispiel funktionale, intelligente oder adaptive Interieur-Oberflächen, die einen neuen Stil, neue Nutzungserlebnisse und Funktionen im Innenraum ermöglichen.



"Wir haben den Anspruch, die Mobilität von morgen, die durch globale Megatrends wie beispielsweise autonomes Fahren, Elektromobilität und Carsharing sowie neue Akteure und Technologien geprägt wird, aktiv mitzugestalten, anstatt nur auf den signifikanten Wandel in der Automobilindustrie zu reagieren", sagt Han Hendriks, Chief Technology Officer bei YFAI. "Mit dem neuen Standort möchten wir unseren multidisziplinär besetzten Teams nicht nur mehr Platz, sondern auch eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen." Das neue Gebäude bietet den kreativen Köpfen des Unternehmens ausreichend Fläche und unterstützt transparentes und effizientes Arbeiten. Auch ein neuer, geräumiger Ausstellungsraum für die Produktinnovationen und Konzeptfahrzeuge des Unternehmens ist vorhanden.



Insgesamt verfügt der Innovationsbereich von Yanfeng Automotive Interiors über rund 150 Mitarbeiter weltweit, die in vier Innovationszentren - neben dem in Neuss noch in Shanghai (China), Holland (Michigan, USA) und Sunnyvale im kalifornischen Silicon Valley - arbeiten.



Über Yanfeng Automotive Interiors:



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.



OTS: Yanfeng Automotive Interiors newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117551 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117551.rss2



Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: Yanfeng Automotive Interiors Jagenbergstraße 1 41468 Neuss



Astrid Schafmeister Tel.: +49 2131 609-3028 E-Mail: astrid.schafmeister@yfai.com