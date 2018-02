Straubing (ots) - Bis an Söders Kabinettstisch ist es allerdings noch ein langer Weg. In 250 Tagen kann sich die Welt mehrfach verändern. Der neue bayerische Ministerpräsident dürfte alles, aber auch wirklich alles in Bewegung setzen, damit er nach dem 14. Oktober nicht nach einem Koalitionspartner Ausschau halten muss. Ja, es wird derzeit gerne kolportiert, dass die Zeiten der absoluten Mehrheit in Bayern vorbei seien. Aber das hat man früher auch schon mal gesagt. In Bayern gehen die Uhren doch etwas anders.



