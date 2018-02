Lieber Leser,

die Exxon Mobil Aktie wies in der vergangenen Woche ein Minus von 4 % auf. In dieser Woche setzt sich die Schwächephase fort. Damit hat die Aktie aus charttechnischer Sicht einen Fehlausbruch in der vorletzten Woche verzeichnet, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis deutlich macht, sowie in der vergangenen und auch in dieser Woche die beiden Wochen-Durchschnitte wieder unterschritten. Letzteres dürfte jedoch weniger relevant sein, denn die Aktie fluktuiert seit geraumer Zeit ... (David Iusow)

