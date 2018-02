Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Al Tayer: Zwei Auszeichnungen, der Research in Innovative Project

Management Practices Award und der Innovative Use of Project

Management Practices (akademische Kategorie)



Die Verkehrsbehörde von Dubai (Roads and Transport Authority, RTA)

hat eine neue Kategorie und eine Steigerung des Preisgelds für den

Hamdan Bin Mohammed Award for Innovation in Project Management

angekündigt. Die Preisgelderhöhung gilt von der zweiten Verleihung

der Auszeichnung an und folgt auf den immensen Erfolg und die

überwältigende weltweite Beteiligung an der ersten Vergabe.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.mu

ltivu.com/players/uk/8269451-registration-hbm-award-project-managemen

t/



Seine Hoheit Mattar Al Tayer, Director General und Chairman of the

Board of Executive Directors der Roads and Transport Authority (RTA)

sowie Chairman of the Board of Trustees des Hamdan Bin Mohammed Award

for Innovation in Project Management, erklärte: "Das Preisgeld wird

um 29 % erhöht, was 2,6 MILLIONEN AED (710.000 US$) entspricht. Eine

akademische Kategorie wurde hinzugefügt, die aus zwei Preisen

besteht: dem Research in Innovative Project Management Practices

Award und dem Innovative Use of Project Management Practices

(Preiskategorie). Damit sollen Studenten, Akademiker und Forscher zu

einer Teilnahme angeregt werden. Die Preisvergabe wird im Rahmen des

5. Dubai International Project Management Forum (DIPMF) erfolgen, das

für Dezember 2018 angesetzt ist.



Nominierungen für den 2. Hamdan Bin Mohammed Award for Innovation

in Project Management können vom 5. Februar bis zum 30. Juni 2018

über die Website (http://www.hbmaipm.com) eingereicht werden.



Laila Faridoon, Board Member of Trustees und Secretary General des

Hamdan Bin Mohammed Award for Innovation in Project Management,

erklärte: "Die zusätzliche akademische Kategorie beinhaltet den

Research in Innovative Project Management Practices Award mit einem

Preisgeld von 40.000 US$ und soll Forschungsarbeiten zum

Projektmanagement anregen und Forscher würdigen, die neue Theorien

und Prinzipien zu diesem Thema entwickeln. Sie beinhaltet außerdem

die Innovative Use of Project Management Practices (akademische

Kategorie), die ebenfalls mit 40.000 US$ dotiert ist. Diese

Auszeichnung soll die Annahme von Prinzipien für Projektmanagement

bei akademischen Projekten fördern, indem sie der Auszeichnung neue

Horizonte eröffnet und noch mehr innovative Ideen anlockt, die den

Zielen des Preises gerecht werden."



"Das Preisgeld der einzelnen Preiskategorien für die Gewinner der

Kategorien Innovative Project Manager und The Best Innovative PMO

wurde von 30.000 auf 50.000 US$ erhöht. Für die Kategorie Creative

Team verdoppelte sich das Preisgeld von 40.000 US$ auf 80.000 US$.

Was die Kategorie Organization betrifft, so verteilt sich das

Preisgeld von 450.000 US$ insgesamt auf drei Preise: den Innovative

Idea in Project Management Award (100.000 US$), den Innovative Idea

in Programs Management Award und den Innovative Idea in Portfolio

Management Award (200.000 US$)", so Faridoon weiter.



Für die Auszeichnung gelten eine Reihe allgemeiner Regeln und

Vorbedingungen, denen die Teilnehmer nachkommen müssen, nachzulesen

auf der Website (http://www.hbmaipm.com).



