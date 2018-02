Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen der Bauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hat ergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Dezember 2017 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat kräftig um 5,9 % gestiegen ist. Bereits im Vormonat waren die geleisteten Arbeitsstunden deutlich gestiegen (+ 3,6 %). Die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer (- 0,1 %) sowie die Bruttolohnsumme (- 3,6 %) gingen zwar noch weiter zurück. Im gesamten vergangenen Jahr stiegen beide Größen aber deutlich an (+ 2,2 % bzw. + 4,4 %).



Gemischte Signale gingen zuletzt von den Frühindikatoren aus. Zwar sind die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe (+ 9,0 %) im November 2017 deutlich gestiegen, insbesondere im Nichtwohnungsbau war ein starker Anstieg zu verzeichnen. Die Baugenehmigungen im Hochbau gaben im November allerdings wieder leicht nach (- 0,1 %). Dies war allein schwächeren Genehmigungszahlen im Wohnungsbau geschuldet, die auf das niedrigste Niveau seit März 2017 gesunken sind.



Dabei mag es auch eine Rolle spielen, dass die Banken nach wie vor restriktiver bei der Vergabe von Hypothekenkrediten sind. Zwar haben die Banken in der jüngst durchgeführten Umfrage zum Kreditgeschäft davon berichtet, dass sie die Kreditbedingungen für Hypothekenkredite gelockert haben. Dies hat die im Jahr 2016 erfolgte deutliche Verschärfung der Kreditstandards im Zuge der Umsetzung der EU-Kreditrichtlinie aber bisher bei weitem nicht ausgeglichen. Entsprechend ist auch das Niveau abgelehnter Hypothekenkredite nach wie vor deutlich erhöht. Die Neuvergabe von Hypothekenkrediten ist laut Daten der Deutschen Bundesbank im gesamten vergangenen Jahr gesunken. Die geplante Einführung des Baukindergelds könnte der restriktiveren Kreditvergabe zumindest in Teilen entgegenwirken. Die Aussichten für den Wirtschaftsbau haben sich dagegen bis zuletzt weiter verbessert. So ist die Kapazitätsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe laut Umfrage des ifo-Instituts auf den höchsten Stand seit Beginn des Jahres 2008 gestiegen, was weitere Erweiterungsinvestitionen und Investitionen in Wirtschaftsbauten erwarten lässt. Der öffentliche Bau profitiert in diesem Jahr noch von dem Investitionshochlauf des Bundes. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes erwarten für dieses Jahr einen Anstieg des Umsatzes im Bauhauptgewerbe um 4,0 %, nach voraussichtlich 5,0 % im Jahr 2017.



