Berlin (ots) - Berlin - In der SPD wächst der Druck auf Parteichef Martin Schulz, die sozialdemokratischen Minister noch vor Beginn des Mitgliedervotums zu benennen. Der Sprecher der im "Netzwerk" organisierten pragmatischen SPD-Bundestagsabgeordneten, Martin Rabanus, sagte dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe), er empfehle, "vor dem Mitgliederentscheid Klarheit zu schaffen. Das stellt die Entscheidung der Mitglieder auf eine noch solidere Grundlage".



