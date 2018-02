Stuttgart (ots) - Viele jüngere Menschen glauben nicht mehr daran, jemals in der EU eine Heimat zu finden. Manche in den Regierungszentralen halten nach anderen Verbündeten Ausschau. Russland, China und die Türkei stehen bereit. Trotzdem tut Brüssel gut daran, keine voreiligen Beitritte zu arrangieren. Zum einen ist die EU-Mitgliedschaft nicht automatisch der Schlüssel zur Glückseligkeit. Zum anderen ist deutlich zu sehen, dass es den Mitgliedern wie der EU insgesamt schadet, wenn Konflikte und staatliche Defizite innerhalb des Bündnisses weiterschwelen und politische Blockaden verursachen.



