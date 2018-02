WASHINGTON (dpa-AFX) - Am US-Rentenmarkt haben die Anleihenkurse am Dienstag wieder nachgegeben. Die Renditen stiegen nach dem deutlichen Rückgang am Vortag. Händler begründeten dies mit der Erholung am US-Aktienmarkt. Am Montag hatte ein zeitweiliger Panikausbruch an der Wall Street Anleger in sichere Häfen wie US-Staatsanleihen flüchten lassen.

Zweijährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,089 Prozent. Fünfjährige Papiere sanken um 10/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte und rentierten mit 2,504 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen fielen um 16/32 Punkte auf 95 19/32 Punkte. Ihre Rendite stieg damit auf 2,764 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 21/32 Punkte auf 94 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,042 Prozent./ck/he

