NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dow Jones scheint sich am Dienstag in der letzten Handelsstunde für eine Richtung entschieden zu haben: aufwärts. Der Dow Jones Industrial Average legte zuletzt um mehr als 2 Prozent zu. Der X-Dax sprang zugleich um knapp 230 Punkte nach oben.

Zuvor hatten Anleger nach dem heftigen Absturz am Vortag verunsichert agiert. Die US-Börsen waren am Dienstag zunächst immer wieder mal aufwärts und mal abwärts gegangen. Eine klare Richtung kristallisierte hatte sich nicht herauskristallisiert. Die Schwankungen blieben relativ ausgeprägt./he

ISIN US2605661048 DE0008469008

AXC0286 2018-02-06/21:16