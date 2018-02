Der US-Finanzinvestor sieht in dem jüngsten Kursrutsch die Vorzeichen für ein großes Marktbeben. Ein Anlageprodukt wird zur Gefahrenquelle.

Der Großinvestor Carl Icahn hat sich zum jüngsten Kursbeben an der Wall Street und an den europäischen Börsen geäußert. Er erwarte zwar, dass die Märkte sich von den jüngsten Verlusten erholen werden, sagte er im Interview mit dem US-Sender CNBC. Zugleich warnte Icahn vor der Möglichkeit eines größeren Crashs. "Der Kurssturz am Markt ist das Grollen vor einem großen Beben", so der Finanzinvestor.

Anleger weltweit mussten in den vergangenen Tagen große Kurseinbußen hinnehmen: Am Montag verzeichnete der Dow Jones mit einem Minus von 4,6 Prozent den größten Tagesverlust seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...