Gegen 6:30 Uhr hatte es noch nach einem rabenschwarzen Handelstag in Frankfurt ausgesehen. Nach den schwachen Vorgaben der Wall Street und dem Kurseinbruch in Tokio wurde der DAX schon bei 11.675 Punkten gesehen. Am späten Abend dürften sich diejenigen, die heute Morgen gekauft haben, ein Gläschen Schampus gönnen. Die Börsen haben sich erholt, der DAX notiert bei 12.600 und der Dow bei 24.800 - rund 1.000 Punkte mehr als noch zur Eröffnung.

