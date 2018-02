Mainz (ots) - Brexit hin und Demokratieabbau in Polen und Ungarn her: Europa wird für seine Bürger immer attraktiver - ungeachtet aller Nationalisten oder Rechtskonservativen, die in manchen Mitgliedstaaten mit aller Macht versuchen, einen ganz anderen Eindruck zu erwecken. Weg mit dem Geoblocking heißt jetzt die Devise, das kontinuierliche Zusammenwachsen Europas hat konkrete Vorteile für uns alle. Wer im EU-Ausland künftig online Waren bestellt, soll dies ohne Hindernisse tun dürfen und nicht an den Landesgrenzen ausgebremst werden. Mit solchen Regelungen macht das EU-Parlament die Idee Europa für eine Vielzahl von Bürgern greifbar, erfahrbar und auch wünschenswert. Gesetze wie dieses unterstützen beiläufig und unspektakulär, ohne das politische Getöse, mit dem sich EU-Gegner häufig umgeben, die Entwicklung zum geeinten Europa. Die ursprüngliche europäische Vision wird so ganz allmählich, Stück für Stück und dennoch handfest, in unseren Alltag übersetzt. Verbraucher erleben Europa immer mehr als klares Plus, und immer weniger Menschen dürften deshalb noch vom Nationalstaat alter Prägung träumen und das Rad zurückdrehen wollen. Klar - Europa muss mehr sein als eine riesige Einkaufsgemeinschaft oder ein funktionierender Binnenmarkt. Nur begeistern sich Menschen in der Regel leichter für eigene wirtschaftliche Vorteile als für abstrakte Werte und Völkerverständigung im Allgemeinen. Gegen Schnäppchen aus dem Ausland oder die jüngst gesenkten Roaming-Gebühren für Telefonate aus Nachbarländern kommen auf Dauer gesehen EU-Gegner nur schwer an.



