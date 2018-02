Die Anpac Bio-Medical Science Company (Anpac Bio) und ihre international anerkannten Partnerorganisationen und Krankenhäuser aus der Medizinforschung begehen den Weltkrebstag (WorldCancerDay) und den nationalen Krebsvorsorge-Monat (NationalCancerPreventionMonth) mit dem Erreichen eines neuen globalen Meilensteins: Weltweit wurden bereits über 60.000 von unabhängiger Seite bestätigte Flüssigbiopsietests mithilfe der patentrechtlich geschützten Krebsunterscheidungsanalyse (Cancer Differentiation Analysis, CDA) von Anpac Bio durchgeführt.

Anpac Bio-Medical Science Company CEO Dr. Chris Yu inspects one of the company's proprietary "Cancer Differentiation Analysis" (CDA) liquid biopsy technology devices before screening simple, standard blood tests signals of early disease. Anpac Bio's CDA technology consistently detects 26+ cancers, with a 75%-90% sensitivity/specificity rates, usually identifying the disease at its earliest stages. And it does so without any harmful side effects in patients; generating far fewer "false positives"; at a cost substantially lower than traditional testing; and generating results within minutes of sample submission. Fully-commercialized with 200 patents filed worldwide, Anpac Bio and its respected medical research partners are celebrating NationalCancerPreventionMonth by surpassing a new global milestone: processing 60,000+ independently-corroborated CDA tests for early cancer screening and detection; as well as monitoring cancer treatment, effectiveness, and recurrence. (Photo: Business Wire)